Більше за свої запаси: Deutsche Bank помилково переказав $35 мільярдів

Найбільший банк Німеччини вже визнав сам факт, але не суму переказу.

Deutsche Bank помилково переказав одній із бірж, з якою він веде справи, заставний платіж розміром 35 мільярдів доларів, що на 5 мільярдів перевищує поточну капіталізацію самого банку.

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Про це повідомляє CNN Money з посиланням на інформовані джерела.

Сума переказу була на 5 мільярдів доларів вища за поточну капіталізацію Deutsche Bank.

Найбільший банк Німеччини визнав факт, але не суму переказу. Незрозуміло також, якою має бути правильна застава.

"Помилка була виявлена в протягом декількох хвилин, а потім виправлена", - заявив представник DB Чарлі Олів'є.

Переказ було проведено ще в березні, за тиждень до великодніх свят у Німеччині. Адресатом була вказана клірингова палата Eurex, що належить Deutsche Boerse.

Банк не зазнав фінансових збитків, однак подібний збій викликає нові запитання про надійність процедур оцінки ризиків і управління ними в Deutsche Bank, пише агентство Bloomberg. Екс-CEO Джон Крайан, який залишив посаду на початку квітня, неодноразово заявляв про успіхи в цьому напрямку.