Без МВФ не впораємося: Нацбанк розповів про ситуацію з фінансами країни

НБУ очікує надходження в 2018 році близько $2 мільярдів кредиту МВФ, що разом з підтримкою інших партнерів дозволить збільшити міжнародні резерви до $21,6 мільярда.

Активізація зусиль з продовження співпраці України та Міжнародного валютного фонду є критично важливою для збереження макрофінансової стабільності в країні.

Читайте такожУкраїна не виконала дві умови для продовження співпраці з МВФ - Данилюк

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

"Відстрочка необхідних кроків для відновлення співпраці з офіційними кредиторами звужує вікно можливостей залучення необхідного фінансування для здійснення пікових виплат за державним боргом у 2018-2020 роках. Тому, на думку Національного банку, для збереження макрофінансової стабільності України критично важливою є нагальна активізація зусиль для продовження співпраці з МВФ", - йдеться у звіті.

При цьому Національний банк очікує надходження в 2018 році близько 2 мільярдів доларів кредиту МВФ, що разом з підтримкою інших партнерів дозволить збільшити міжнародні резерви до 21,6 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що головною економічного проблемою України є тиск зовнішнього боргу в розмірі понад 65 мільярдів доларів, велика частина якого була сформована у 2007-2014 роках. У березні 2018 року Україна виплатила 1,4 мільярда доларів зовнішніх боргів.

Для продовження співпраці з МВФ Верховна Рада має прийняти закон про створення антикорупційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.

На думку експерта Atlantic Council, припинення співпраці України і МВФ призведе до істотної девальвації гривні.