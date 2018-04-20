Гривня поступилася долару кількома копійками

Котирування гривні на міжбанку до середини торгів встановилися на рівні 26,17/26,20 грн/дол.

У п'ятницю, 20 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на середину торгів встановилися на рівні 26,17/26,20 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня знизилася до долара на 3 копійки.

Котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,21/32,24 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4286/0,4294 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:30 встановився на рівні 26,1820 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 290 угод на суму 169,24 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 19 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,19/26,22 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,41/32,45 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4288/0,4296 грн/рубль.