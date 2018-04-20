Плавна девальвація: банкір спрогнозував курс гривні до кінця року

При цьому національна валюта традиційно буде зміцнюватися у весняно-літні місяці.

Національна валюта України традиційно продовжить зміцнюватися до кінця серпня поточного року, після чого може плавно девальвувати до 29 гривні/долар до кінця року.

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Такими прогнозами поділився голова правління "Першого українського міжнародного банку" Сергій Черненко, посилаючись на очікування аналітиків фінустанови.

"У своїх прогнозах ми ставимо помірковано консервативні очікування – курс 29", - сказав Черненко.

За його словами, гривня традиційно буде зміцнюватися у весняно-літні місяці, після чого почне плавно слабшати з кінця серпня до пікового значення девальвації цього року на рівні 29 гривні/долар у грудні.

Банкір зазначив, що нашій країні доведеться виплатити великі суми грошей за боргами цього і наступного року, а також наближаються президентські і парламентські вибори, але, незважаючи на ці фактори, гривня продовжує зміцнюватися навіть активніше, ніж минулого року.

"Інструментів, щоб справитися з піковими борговими виплатами, в уряду достатньо", - вважає Черненко.

Довідка УНІАН. Національна валюта України за офіційним курсом НБУ зміцнилася до долара США в першому кварталі 2018 року-на 5,4%.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає середньорічний курс гривні близько 29,3 гривні/долар і курс на кінець року – близько 30,1 гривні/долар.

Згідно з даними опитування НБУ в першому кварталі 2018 року, більшість представників українського бізнесу прогнозують обмінний курс гривні до долара США у наступні 12 місяців у межах 28-31 гривні/долар.

Історичний мінімум курсу української гривні відносно долара США був зафіксований в лютому 2015 року і становив 30,01 гривні/долар.