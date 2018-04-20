У Кабміні для покращення бізнес-клімату обіцяють переглянути 5000 регуляторних актів

Протягом 2017 року Мінекономрозвитку разом з Офісом ефективного регулювання за підтримки міжнародних партнерів систематично переглянуло понад 2000 регуляторних актів.

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує до 2021 року переглянути 5000 регуляторних актів, про що під час форуму, присвяченого захисту прав споживачів, повідомив перший віце-прем'єр-міністр – міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

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«Це 5000 точок, навколо яких ми можемо рухатися по культурі, по ціннісній та збалансованій взаємовигідній політиці між державою, бізнесом і споживачем», - сказав він.

За словами Кубіва, протягом 2017 року Мінекономрозвитку разом з Офісом ефективного регулювання за підтримки міжнародних партнерів систематично переглянуло понад 2000 регуляторних актів.

Як повідомляв УНІАН, уряд в 2017 році сумарно скасував понад 450 застарілих регуляторних актів, що дозволяє поліпшити бізнес-клімат в країні.

Процес дерегуляції економіки в Україні активно ведеться з 2014 року і передбачає скасування чи оновлення регуляторних рішень, що дозволить одночасно зберігати контроль за визначеними видами діяльності і не створювати додаткових бар'єрів для них.