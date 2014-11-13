Україна отримала €260 млн допомоги від Євросоюзу

Україна одержала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу в обсягу 260 млн. євро, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів України.

«В рамках фінансової співпраці між Україною і Європейським Союзом Україна одержала кредит у сумі 260 млн. євро (другий і третій транш макрофінансової допомоги ЄС)», - говориться в повідомленні міністерства.

Згідно з повідомленням, кредитні ресурси було залучено під 1,375% річних, термін погашення кредитних зобов'язань до 4 жовтня 2024 року.

Як повідомляв УНІАН, загальна підтримка України Євросоюзом у рамках макрофінансової допомоги становить 1,61 млрд євро. Ця підтримка є частиною широкого пакета допомоги Україні, про яку Єврокомісія оголосила 5 березня 2014 року.

Читайте такожЄІБ може виділити Україні €400 млн на проекти малого та середнього бізнесуУ квітні цього року Україна затвердила і підписала програми співпраці з ключовими кредиторами країни – Світовим банком і Міжнародним валютним фондом. Дворічна програма кредитування економіки України з боку МВФ передбачає виділення 17 млрд дол., із яких 4,5 млрд дол. Україна вже одержала.

За лінією Світового банку Україна одержала 2,5 млрд дол. із загальної суми фінансової допомоги, узгодженої на 2014 рік в обсягу 3,5 млрд дол.