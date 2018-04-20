Туреччина вивела з США свій золотий запас

Відносини між Туреччиною та США перебувають у кризі через підтримкы, яку США надають силам самооборони сирійських курдів, яких Анкара вважає терористичним угрупуванням.

Центральний банк Туреччини вивів у 2017 році з Федеральної резервної системи США свій золотий резерв у розмірі 28,7 тонни золота.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на річний звіт Центробанку Туреччини.

У звіті наголошується, що на кінець 2016 року золотий запас ЦБ Туреччини, що зберігався у ФРС США, становив 28,689 тонни, тоді як на кінець 2017 року у відповідній графі стоїть прочерк.

Як повідомляє газета Milliyet, свої золоті резерви з-за кордону вивели також найбільші турецькі приватні банки, відгукнувшись на заклик президента Туреччини Тайіпа Ердогана "позбутися тиску курсу валют і використовувати проти долара золото". Так, Halk Bankas також переказав до Туреччини золото обсягом 29 тонн, яке зберігалося за кордоном. За даними джерел видання, загалом до країни з-за кордону було повернуто 220 тонн золота.

Стало відомо, що процедури щодо повернення своїх золотих запасів з Великобританії почали Ziraat Bankas і VakifBank (57 і 38 тонн відповідно).

Центробанк Туреччині мав на кінець 2016 року золотий запас у розмірі 14 мільярдів доларів, у 2017 році ця цифра сягнула 23,5 мільярда.

Відносини між Туреччиною та США перебувають у кризі через підтримку, яку США надають силам самооборони сирійських курдів, яких Анкара вважає терористичної угрупованням, пов'язаним з забороненої в Туреччині Робочою партією Курдистану (РПК). Вашингтон пояснює свої дії боротьбою з терористичним угрупуванням ІДІЛ.

Відносини Анкари і Вашингтона загострює також проходить у США суд над заступником гендиректора турецького Halkbank Мехметом Хаканом Атіллою, якого влада США заарештувала в березні минулого року. Він звинувачується в тому, що вступив у змову з раніше заарештованим у США турецько-іранських бізнесменом Резою Заррабом, щоб здійснити багатомільйонні транзакції на користь Ірану в порушення санкцій. Зарраб повідомив на суді, що заплатив 50 мільйонів доларів хабарів міністру фінансів Туреччини, щоб провести цю операцію.