У міністра фінансів Данилюка знайшли таємну квартиру в Лондоні

Офіційних коштів на придбання цієї нерухомості чиновник не мав, зазначає журналіст Дубинський.

Міністр фінансів України Олександр Данилюк в 2017 році придбав у Лондоні квартиру за 766 тис. фунтів стерлінгів (28,8 млн грн), проте не вказав її у своїй декларації.

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Про це пише журналіст Олександр Дубинський на своїй сторінці в Facebook.

Офіційних коштів на придбання цієї нерухомості чиновник не мав, зазначає Дубинський.

«Цей факт є підставою для перевірки НАЗК та розслідуванні НАБУ про можливе незаконне збагачення міністра. Стаття кримінального кодексу 368-2 передбачає за це покарання у вигляді 2 років в'язниці», - написав журналіст.

У статті на своєму сайті Дубінський розповів, як вдалося розкрити факт таємного придбання Данилюком елітного житла в столиці Великобританії. За його словами, станом на грудень 2017 року дружина міністра Ольга Данилюк була зареєстрована за невідомою раніше адресою в Лондоні: 100 Greencroft Gardens, flat 2 London NW6 3PH.

Аналіз пропозицій агентств нерухомості дозволив з'ясувати, що дана квартира перебувала у лістингу агентства нерухомості Chelsea Square. Згідно з описом на сайті продавця, вона має дві спальні, дві ванні кімнати та цокольний поверх з приватним садом в чотириповерховому будинку. Крім того, нерухомість знаходиться всього в півмилі від Фінчлі-роуд і станції метро. На сайті агентства також зазначено, що з 2001 року ця квартира подорожчала на 550 тис. фунтів стерлінгів, і її ціна становить 766 тис. фунтів стерлінгів.

У списку мешканців даного будинку в 2017 році нарівні з Ольгою Данилюк значився і Олександр Данилюк. Однак жодної інформації про володіння даною квартирою, ні інформації про використання цього житла у своїй декларації міністр фінансів не вказав, пише журналіст.

Слід зазначити, що згідно з пунктом 2 статті 52 Закону України "Про запобігання корупції", у разі істотної зміни в майновому стані суб'єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, декларант в десятиденний термін з моменту одержання доходу або придбання майна зобов'язаний письмово повідомити про це НАПК. Але, виходячи із опублікованої декларації Данилюка, він факт придбання житла Національне агенство не повідомив.

"Причому, навіть якщо дана квартира знаходилася у нього в оренді, — це не може бути виправданням приховування інформації від НАПК, оскільки, згідно з презентацією агентства нерухомості, вартість оренди такого житла становитиме більше 2000 фунтів стерлінгів на місяць, або 24 тис. фунтів стерлінгів в рік, що також вимагає обов'язкового декларування", — підкреслює Дубінський.

До 1 квітня 2018 року Данилюк, відповідно до ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції»,подав декларацію про доходи за 2017 рік (декларація подана 31.03.2018 р.), в якій інформації про нерухоме майно в Англії немає.

Згідно ч. 4 ст. 45 ЗУ «Про запобігання корупції» у Данилюка були законні підстави протягом семи днів після подачі декларації - подати виправлену декларацію про доходи за 2017 рік та відобразити придбане ним майно, однак міністр цією нормою закону не скористався.

Все, що голова Мінфіну зазначив у своїй декларації і уточненнях до неї — це факт отримання доходу від відчуження нерухомого майна. Однак ніяких згадок про придбання нового житла в документі він не вказав.

Крім того, Дубінський звертає увагу і на те, що в договорі з продажу акцій Данилюком резиденту Великобританії 29 жовтня 2010 року зафіксована ще одна адреса проживання міністра фінансів в Лондоні — 26 Noblefield heights, NO 2NX London, United Kingdom, яка також підлягає перевірці, оскільки не відображена в декларації міністра.