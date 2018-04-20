Суд заарештував екс-заступника голови правління «Укргазбанку»

Екс-менеджеру інкримінують серед іншого фіктивне підприємництво.

Суд обрав колишньому заступнику голови правління ПАТ «Укргазбанк» запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень.

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Як повідомили у Департаменті захисту економіки Національної поліції України, таке рішення суд ухвалив сьогодні, 20 квітня.

У Департаменті нагадали, що правоохоронцями викрито схему виведення та заволодіння коштів «Укргазбанку». Шляхом надання кредиту заздалегідь створеному підконтрольному фіктивному підприємству з державного банку було виведено 100 мільйонів гривень.

13 квітня екс-заступнику голови правління банку було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.