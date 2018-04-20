Нацбанк: мінус держбюджету зросте наступного року

Нацбанк прогнозує зростання дефіциту держбюджету в 2019 році до 2,6% ВВП.

Дефіцит бюджету сектору загального державного управління України в 2019 році зросте до 2,6% ВВП з 2,4% ВВП у 2018 році.

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Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за квітень, опублікованому на сайті регулятора.

За прогнозами НБУ, в 2020 році дефіцит знизиться до 2% ВВП.

Показник дефіциту до ВВП за підсумками 2017 року Нацбанк оцінив в 1,3% ВВП.

Довідка УНІАН. Держбюджет України за 2017 рік виконано з дефіцитом на рівні 47,850 млрд грн, що в 1,5 разу нижче за показник за попередній рік і становить 58,2% річного планового показника.

За оцінками Міністерства фінансів, дефіцит держбюджету України за 2017 рік становив близько 1,6% ВВП.

Держбюджет України на 2018 рік передбачає граничний обсяг дефіциту на рівні 80,6 млрд грн, або 2,4% ВВП.