Вчора банки отримали рефінансування на 2,8 млрд гривень

Згідно з повідомленням, НБУ надав рефінансування чотирьом банкам на 1,323 млрд грн терміном на 1 день під 17,5% річних, восьми банкам на 1,5 млрд грн під 19,96% на 44 дні.

Також регулятор продав депозитні сертифікати на 5,707 млрд грн 16 банкам під 7,5% річних на один день, на 1,813 млрд грн 6 банкам на 7 днів під 9,5% річних, на 365 млн грн чотирьом банкам на 14 днів під 10% річних, на 150 млн грн одному банку на 30 днів під 10,5% річних.

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Обсяг міжбанківського кредитного ринку порівняно з попереднім торговим днем зріс до 6,884 млрд грн, середньозважена процентна ставка становила 14,8%, у т. ч. за кредитами овернайт - 14,0% річних.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 11 листопада надав банкам рефінансування на 1,431 млрд грн і продав депозитні сертифікати на 7,028 млрд грн. Обсяг міжбанківського кредитного ринку склав 3,274 млрд грн, середньозважена процентна ставка - 14,9%, у т. ч. за кредитами овернайт - 14,7% річних.