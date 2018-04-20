«Ощадбанк» відповів на звинувачення в розтраті 550 мільйонів

Держанк назвав звинувачення безпідставними.

Державний «Ощадбанк» назвав безпідставними звинувачення, висунуті фінустанові в постанові Печерського районного суду, згідно з якими прокуратура підозрює банк в розтраті 550 млн грн на ІТ-забезпечення.

Читайте такожТоп-менеджера «Ощадбанку» підозрюють у розкраданні майже 17 мільйонів гривень

«Вважаємо за необхідне публічно звернути увагу на необґрунтованість і незаконність постанови Печерського районного суду, абсурдність і безпідставність звинувачень», - йдеться в заяві банку, переданому агентству УНІАН.

Як пояснили в банку, справжньою метою постанови було «вилучення оригіналів договорів поруки» за кредитом, щоб позбавити банк можливості звертатися до власників компанії «Вог Трейдинг» щодо виконання ними зобов'язань за цими договорами.

«11 квітня вказане рішення суду було відкликане з банку без виконання згідно з листом з прокуратури», - наголошується в заяві.

Що стосується можливого «завищення» вартості ІТ-обладнання, то банк відзначив, що проводить всі процедури закупівель за ідентичним прозорим алгоритмом, і може підтвердити це документально.

«Оцінку діям слідчого мають дати органи прокуратури. Просимо не поширювати неправдиву інформацію про банк», - підкреслюється в заяві.

Довідка УНІАН. «Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року. 100% акцій банку належать державі.