Гривня йде на вихідні з курсом 26,18 за долар

Порівняно з відкриттям торгів, гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.

У п'ятницю, 20 квітня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів встановилися на рівні 26,16/26,18 грн/дол.

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Як повідомив УНІАН дилер комерційного банку, порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.

Котирування гривні до євро перебувають на рівні 32,37/32,40 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4252/0,4258 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 16.00 встановився на рівні 26,1785 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 554 угоди на суму 380,50 млн дол.

За інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 23 квітня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США - 2617.8455 (20 квітня - 2622.5963)

100 EUR - 3222.3060 (20 квітня - 3247.2987)

10 RUR - 4.2690 (20 квітня - 4.3093)