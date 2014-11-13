Інфляція в Росії перевищила прогнози уряду і Центробанку

Річна інфляція в Росії досягла 8,6%.

Таку оцінку представила під час свого виступу в Держдумі перший заступник голови ЦБ РФ Ксенія Юдаєва, пише ТАСС.

"Станом на сьогодні річна інфляція досягла 8,6%", - заявила вона.

В уточненому проекті "Основні напрями єдиної державної грошово-кредитної політики на 2015 рік і період 2016 і 2017 років" (ДКП) Банк Росії підвищив прогноз щодо інфляції у 2014 році до 8,2-8,4%. У попередньому варіанті ДКП інфляція в РФ прогнозувалася за підсумками поточного року на рівні 7,5%.

Читайте такожРубль через нафту й російську агресію на Донбасі продовжує падатиЗа оцінкою міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва, інфляція в Росії за підсумками 2014 року може скласти не менш 8,5% при прогнозі відомства 7,5%.