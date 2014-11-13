Нацбанк у жовтні збільшив рефінансування банків до понад 10 млрд гривень
Національний банк України у жовтні 2014 року збільшив обсяг рефінансування банків у 2,6 разу порівняно з вереснем - до 10,1 млрд грн, повідомляється на сайті НБУ.
За інформацією регулятора, від початку року обсяг рефінансування банків Національним банком України склав 152,2 млрд грн.
Середньозважена процентна ставка за цими операціями знизилася до 18,37% від 18,64% річних у вересні (за січень-жовтень - 14,50% річних).
З метою абсорбування ліквідності Нацбанк проводив операції з мобілізації коштів, їх обсяг у жовтні склав 125,6 млрд грн (від початку року - 1,184 трлн грн). Переважна їх більшість припадає на операції овернайт.
Читайте такожВчора банки отримали рефінансування на 2,8 млрд гривень
Середньозважена процентна ставка за операціями з мобілізації коштів у жовтні склала 7,96% річних (за січень-жовтень - 5,04%).
Обсяг коррахунків банків у Нацбанку у жовтні знизився на 27,9% (від початку року - на 16,4%) - до 27,6 млрд грн. Обсяг обов'язкових резервів у жовтні склав 34,3 млрд грн, у тому числі на окремий рахунок у Нацбанку перераховано 0,3 млрд грн.
Вартість ресурсів на міжбанківському кредитному ринку в національній валюті підвищилася до 14,43% річних від 13,26% у вересні.
Раніше УНІАН повідомляв, що Нацбанк залишив ставку рефінансування на колишньому рівні.
Також повідомлялося, що Національний банк України у вересні 2014 року порівняно із серпнем скоротив обсяг рефінансування банків у 2,1 рази - до 3,83 млрд грн.