У ЄБА прогнозують повернення курсу гривні в діапазон 14-15 гривень за долар

Про це сказав журналістам президент Європейської Бізнес Асоціації Томаш Фіала.

«Курс гривні прогнозувати, звісно, важко. Раніше ми прогнозували за підсумками року 14 грн за долар, тепер діапазон становить 14-15 грн за підсумками року», - сказав Фіала.

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Він наголосив, що повернення курсу до показників 12,9-13 грн за долар бізнес не чекає, оскільки такий курс був частково політично мотивованим. «Водночас курс вище 15 грн за долар - це тимчасове явище, зумовлене, у тому числі, панікою», - сказав Фіала.

За його словами, на початку 2015 року курс, найімовірніше, також не буде вищим від заявленого діапазону 14-15 грн за долар. «На початку року курс повернеться в цю вилку на тлі наших переговорів щодо третього кредитного траншу від МВФ», - сказав Фіала.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк з 5 листопада щодня проводить валютні аукціони невеликих обсягів за голландською схемою, щоб знайти нормальний рівноважний рівень курсу або стабілізувати курс на нинішньому рівні.

11 листопада з 14:00 Нацбанк встановив курс гривні до долара на рівні 15,7714 грн/дол., що на 97 копійок нижче офіційного курсу на попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням.

Від початку 2014 року гривня девальвувала майже у два рази. Від моменту введення гривні в обіг у 1996 році це вже третій девальваційний стрибок. У 1998 році гривня девальвувала втричі - до 5 грн від 1,8 грн за долар, наприкінці 2008 року - майже вдвічі - до 8 грн/дол.

У грудні Україна очікує рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо продовження програми кредитування економіки країни і виділення третього кредитного траншу у рамках дворічної програми stand-by. Обсяг траншу складе близько 2,7 млрд дол. Кошти підуть на поповнення золотовалютних резервів.