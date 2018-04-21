Рейтинг найбагатших людей України знову очолив Ахметов
Рейтинг 100 найбагатших людей України за версією журналу "Фокус" за підсумками 2017 року знову очолив власник групи СКМ Рінат Ахметов, статки якого становили 3,1 мільярда доларів.
Згідно з рейтингом, як і рік тому, друге, третє і четверте місце посідають співвласники групи "Приват" Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов (1,6 та 1,5 млрд доларів), Віктор Пінчук (1,4 млрд доларів) відповідно.
На п'яту сходинку піднявся власник Ferrexpo – мільярдер Констянтин Жеваго.
Шосту позицію, як і минулоріч, займає власник "Миронівського хлібопродукту" Юрій Косюк – його статки оцінили в 900 мільйонів доларів.
З п'ятого на сьоме місце опустився власник "Кернел Груп" Андрій Веревський з 785 мільйонами доларів.
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На восьме місце піднявся власник "Смартхолдинг" Вадим Новинський. Його статки оцінюють у 734 мільйона.
На дев'яту позицію опустився власник DCH Group Олександр Ярославський – 645 мільйонів доларів, а на 10 сходинці опинився власник Group DF Дмитро Фірташ – 640 мільйонів.
Президент України Петро Порошенко вибув з топ-10 і посідає 11 місце зі статками у 542 мільйона доларів.
Раніше повідомлялося, що український олігарх Рінат Ахметов піднявся з 439 на 393 місце в рейтингу Bloomberg топ-500 найбагатших людей світу.
За підрахунками Bloomberg, Україна може проіснувати 36 днів на гроші Ахметова.