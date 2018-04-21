Лише чверть українців відкладає гроші на пенсію - дослідження

Також наголошується, що майже половина українців вважає достатньою пенсію в розмірі до 5 тис гривень на місяць.

Лише 24% українців мають заощадження на пенсію.

Про це свідчать результати соціологічного опитування серед українців, який провів проект USAID "Трансформація фінансового сектора", передає delo.ua.

Більшість опитаних - 57% - зазначають, що не готові відкладати гроші не пенсію. При цьому 68% респондентів відзначили, що вони не будуть отримувати достатню пенсії для забезпечення гідного рівня життя.

"Привабливими" способами заощадження 39% українців вважають заощадження готівки в іноземній валюті, а 32% опитаних - готівки в гривні.

Читайте такожМіністр соцполітики пообіцяв не підвищувати пенсійний вік щонайменше 10 років

Також наголошується, що майже половина українців вважає достатньою пенсію в розмірі до 5 тис гривень на місяць. Третина - 36,5% - вважає пенсію достатньою, якщо її розмір становить 5-10 тис гривень. Трохи більше 16% українців відзначають, що достатня пенсія повинна бути більше 10 тис гривень на місяць.