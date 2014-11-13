Гривня за день зміцнилася на 13 копійок

Котирування гривні склали 15,5600/15,9200 гривні за долар, повідомляє УкрДилинг.

Котирування гривні до євро за день піднялися до 19,3955/19,8395,

Котирування гривні щодо рубля на момент закриття міжбанку були 0,3359/0,3439.

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Нагадаємо, у середу, 12 листопада, до закриття торгів котирування гривні зросли на 20 копійок порівняно із закриттям попереднього дня - до значень 15,7300/16,0500.

У вівторок, 11 листопада, до закриття міжбанку гривня впала до нового історичного мінімуму - 16,25 за долар.