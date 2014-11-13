Нацбанк запропонував заборонити учасникам міжбанку вживати наркотики

"Уповноваженим працівникам учасників ринку заборонено укладати угоди і здійснювати будь-які інші операції у стані наркотичного або алкогольного сп’яніння та під впливом інших речовин. Керівництво установ зобов’язане розробити та чітко роз’яснити порядок дій під час виявлення осіб, які зловживають такими речовинами", - зазначається у проекті документу.

Крім того, Нацбанк пропонує заборонити гру на гроші або укладення парі між дилерами.

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"Гра на гроші або укладення парі між уповноваженими дилерами учасників ринку суворо заборонені. Керівництву учасників ринку рекомендується ввести в дію чітку політику контролю за такою діяльністю, яка має бути викладена в письмовій формі", - сказано у проекті кодексу поведінки.

Крім того НБУ рекомендує суворо контролювати прояви шахрайства з метою його попередження. Від керівництва та працівників учасників ринку вимагається висока пильність, зокрема тоді, коли інформація або запити надходять по телефону.

Нагадаємо, сьогодні в Нацбанку називали інформацію про котирування міжбанківського валютного ринку інформаційних систем необ'єктивною, оскільки вони можуть відбивати лише бажання учасників ринку, а не реальні курси купівлі-продажу валюти.