Україна домовилася з ЄС про умови наступного траншу

17:49, 22 квітня 2018
Фінанси
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Олександр Данилюк REUTERS

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Міністр фінансів Олександр Данилюк зустрівся з Віце-президентом Європейської Комісії з питань євро і соціального діалогу, фінансової стабільності, фінансових послуг та Спілки ринків капіталу Валдісом Домбровскісом.

В рамках зустрічі обговорили питання четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС для України та умови для виділення першого траншу допомоги.

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"Сторони підкреслили, що ці умови будуть відповідати пріоритетам розвитку української економіки і будуть спрямовані на зміцнення фінансової та економічної стабільності нашої країни, подолання корупції та продовження втілення структурних реформ", - йдеться в повідомленні прес-служби.

"Ми постійно отримуємо велику підтримку ЄС на шляху перетворення України в країну зі стійкою економікою та стабільною фінансовою системою. Нещодавнє схвалення Європейською комісією четвертої програми макрофінансової допомоги є надзвичайно важливим кроком у підтримці нашими європейськими партнерами реформ в країні ", - зазначив Данилюк.

Валдіс Домбровскіс, у свою чергу, зазначив, що Європейська комісія позитивно оцінює зміни в Україні, що відбулися за останні роки. При цьому він підкреслив, що Україні необхідно завершити низку важливих реформ, які дадуть поштовх для розвитку економіки та посилять боротьбу з корупцією.

Як повідомляв УНІАН, Україна не виконала два попередні заходи (prior actions) для отримання чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду, заявив міністр фінансів Олександр Данилюк.

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