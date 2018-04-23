Журналісти знайшли будинок у Лондоні, де знаходиться таємна квартира Данилюка (відео)

Журналісти вирішили перевірити інформацію про купівлю Данилюком нерухомості у столиці Британії.

На днях було опубліковано інформацію про те, що міністр фінансів України Олександр Данилюк у 2017 році придбав у Лондоні квартиру за 766 тис. фунтів стерлінгів (28,8 млн грн), проте не вказав її у своїй декларації. Він приховує це, бо офіційних коштів на придбання цієї нерухомості чиновник не мав.

Журналісти ТСН провели власне розслідування. Зазначається, що Данилюк став об'єктом журналістських розслідувань і раніше. У нього знаходили незадеклароване майно.

Як повідомляв УНІАН, інформацію оприлюднив журналіст Олександр Дубинський. "Цей факт є підставою для перевірки НАЗК та розслідуванні НАБУ про можливе незаконне збагачення міністра. Стаття кримінального кодексу 368-2 передбачає за це покарання у вигляді 2 років в'язниці", - написав журналіст.