АМКУ передумав штрафувати супермаркети на 20 млрд гривень

Про це повідомив в. о. голови Антимонопольного комітету Микола Бараш на круглому столі в Києві.

"Виходячи з даних розслідування, які є у нас на руках, це була картельна змова... Штраф у 20 млрд грн накладено не буде, нам необхідно змінити правила гри на ринку", - сказав Бараш.

Штраф у 20 млрд грн становить 10% обороту компаній, щодо яких проводиться розслідування, і є максимально можливою мірою покарання за картельну змову. Ця сума вперше була озвучена представниками АМКУ за результатами первинної перевірки у жовтні 2012 року і фігурувала як міра покарання під час офіційного розслідування.

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«Такий розмір штрафу, який становить 1% ВВП, не вирішує проблему і підриває бізнес торгових мереж у складних економічних обставинах», - зазначив Бараш.

Замість цього АМКУ має намір оштрафувати великі ритейлові мережі на «символічну» суму, яка буде обчислюватися сотнями тисяч гривень, і до нового року сформувати остаточний варіант проекту рішення за результатами розслідування. Проект буде включати зобов'язання великих торгових мереж, які покликані встановити нові правила на ринку роздрібної торгівлі.

«Нам необхідно розробити кодекс поведінки для мереж і постачальників», - сказав головний спеціаліст відділу розслідувань АМКУ Тарас Ущаповський.

За словами чиновника, першочерговим є законодавче регламентування так званих «додаткових послуг», які надаються торговельними мережами постачальникам товарів і по суті є бонусом ритейлу.

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«Прибутковість додаткових послуг досягає 600%, а їх кількість - 35 найменувань», - повідомив Ущаповський.

Також Комітет планує обмежити відстрочення оплати за поставлений товар терміном 30 днів та нівелювати систему штрафів, що накладаються на постачальників за логістичні проблеми, маркування, низький рівень продажів і псування товару. За словами в. о. голови АМКУ, штрафи що існують сьогодні перекладають торгові ризики з мереж на постачальників.

Крім того, АМКУ запропонував асоціації товаровиробників і постачальників написати правила етики бізнесу та зареєструвати їх в Антимонопольному комітеті, щоб уникнути кулуарних домовленостей учасників асоціацій із торговельними мережами і мати можливість домовлятися з великим ритейлом на рівних.

Як повідомляв УНІАН, Антимонопольний комітет України у вересні 2012 року почав розслідування на ринку ритейлу щодо дотримання вимог конкурентного законодавства.

Зокрема, АМКУ аналізував діяльність мереж, що працюють у Києві під брендами «АШАН», «Фуршет», «Сільпо», «Фора», «Велика кишеня», «АТБ», «ЕКО-маркет», «Караван», «BILLA», «Край», «Країна», «Перекресток», «СПАР», «NOVUS», «Бімаркет» і «Метро».

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Підставою для розслідування стало застосування торговельними мережами схожих механізмів, які могли призвести до економічно необгрунтованого підвищення цін на продукти харчування.

Зокрема, ціни на молочну продукцію, макаронні вироби, соняшникову олію, крупи, м'ясо та рибу у 2011 році і на початку 2012 року підвищилися на 15-60%. Водночас індекс споживчих цін зріс на 13,5%.

За такі дії законодавство передбачає максимальні штрафні санкції у розмірі до 10% доходу компаній-відповідачів, що в абсолютних цифрах становить 20 млрд грн.