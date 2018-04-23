Кошик на травневі свята: скільки коштуватиме пікнік з шашликами (інфографіка)

У Київській області пікнік з шашликами обійдеться 1654 гривні.

Останні тижні погода радує сонячними днями, і українці все частіше вибираються на пікніки.

У скільки цього року народу обійдуться посиденьки на природі з розрахунку на чотирьох осіб, підрахувало "Сьогодні".

За рік шашличний набір в п'яти найбільших областях та місті Києві подорожчав в середньому на 330 грн. Вище ціни злетіли в столиці (на 390 грн більше), а от найменший приріст показала Дніпропетровська область (плюс 291 грн до кошторису).

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Також потрібно пам'ятати, що жоден пікнік не обійдеться без пляшки питної води (від 20 грн за 6 літрів), кетчупу (від 10 грн за упаковку в 300 грн) та одноразового посуду (від 18 грн за набір з 10 виделок, тарілок і склянок). Ціни на ці товари по всій країні приблизно однакові і не змінилися з минулого року. З урахуванням цих додаткових витрат, якщо весь інвентар для відпочинку у вас вже є, мінімальний пікнік без алкоголю обійдеться в середньому 178 грн за регіонами.

Якщо ж вам ще необхідно придбати інвентар, то пікнік обійдеться майже в 10 разів дорожче. Так, у Київській області, щоб виїхати на шашлики, доведеться витратити 1654 гривні. Найдешевше буде відпочити в Одеській області - 1467 гривень.

Як повідомляв УНІАН, тільки 24% українців мають заощадження на пенсію. Про це свідчать результати соціологічного опитування серед українців, який провів проект USAID "Трансформація фінансового сектора. Більшість опитаних — 57% – відзначають, що не готові відкладати гроші на пенсію. При цьому 68% респондентів зазначили, що вони не будуть отримувати достатній пенсії для забезпечення гідного рівня життя.