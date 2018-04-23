Прогноз стабільний: S&P підтвердило рейтинги України на рівні "В-/В"

Рейтингове агентство очікує, що Україна проводитиме реформи, необхідні для отримання чергового траншу МВФ.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгострокові і короткострокові суверенні кредитні рейтинги України за зобов'язаннями в іноземній та національній валюті на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом.

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Про це говориться в повідомленні агентства.

S&P також підтвердило рейтинг країни за національною шкалою на рівні "uaBBB-".

"Прогноз "стабільний" відображає наші очікування того, що український уряд проводитиме реформи, необхідні для надання п'ятого траншу в рамках програми розширеного фінансування МВФ. Ці кошти разом із додатковою фінансовою підтримкою з боку міжнародних організацій-донорів допоможуть Україні виконати зовнішні зобов'язання з термінами погашення в найближчі 12 місяців", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Standard&poor's у жовтні 2017 року підтвердило довгостроковий суверенний рейтинг України в іноземній і національній валютах на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.