Мінфін погодився відкласти проведення щорічної інвентаризації у зоні АТО

Про це УНІАН повідомили у НАБУ із посиланням на лист міністерства.

«Порушені у зверненні питання та пропозиції підтримуються Міністерством фінансів України та будуть враховані під час підготовки змін до законодавства з метою визначення особливостей проведення обов'язкової інвентаризації активів і зобов'язань підприємствами (їхніми структурними підрозділами), які перебувають на тимчасово окупованій території або в зоні проведення антитерористичної операції», - цитує НАБУ лист Мінфіну.

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В асоціації наголошують, що керівники банків та підприємств у зоні АТО не можуть створити необхідні умови для проведення інвентаризації, у тому числі гарантувати безпеку працівників інвентаризаційних комісій і матеріально відповідальних осіб. На думку НАБУ, доцільно під час складання річної звітності враховувати залишки за рахунками матеріальних цінностей за даними бухгалтерського обліку і відкласти обов'язкову інвентаризацію.

Як повідомляв УНІАН, від квітня поточного року Україна веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків. Протягом липня і серпня українські силовики звільнили від терористів низку міст, проте частина населених пунктів залишаються непідконтрольними українській владі.

Національний банк зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.