Ліквідації бути: суд відхилив позов кредитора банку "Хрещатик"

Агрофірма "П'ятихатська" вимагала скасувати рішення регулятора про ліквідацію банку.

Окружний адміністративний суд Києва повністю відмовив у задоволенні позову кредитора банку "Хрещатик" - агрофірми "П'ятихатська" - проти Національного банку України.

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Як повідомляється на сайті НБУ, кредитор вимагав визнати протиправним та скасувати рішення регулятора про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Хрещатик".

Зазначається, що суд використав правову позицію Верховного Суду про те, що кредитор не охоплюється наглядовою діяльністю НБУ, у зв'язку з чим не має права оскаржити рішення регулятора.

Довідка УНІАН. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб почав ліквідацію банку "Хрещатик" у червні 2016 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з квітня 2016 року.

Банк "Хрещатик" працює на ринку України з 1993 року і входив у двадцятку найбільших банків за обсягом активів. Ключовими власниками фінустанови були: громадянин України Андрій Іванов з часткою 37%, Київська міськдержадміністрація з часткою 25%, громадянин Австрії Микола Солдатенко із часткою 24%.

За оцінками Фонду гарантування, колишні акціонери і пов'язані особи банку "Хрещатик" напередодні банкрутства фінустанови реалізували схеми виведення активів на суму майже 6,9 мільярда гривень, що позбавляє можливості повернути свої кошти кредиторів четвертої черги, у тому числі великих вкладників банку з вкладами понад 200 тисяч гривень.