МВФ чекає нового Кабміну для продовження переговорів

Про це повідомив під час традиційного брифінгу у Вашингтона заступник голови Департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Вільям Мюррей.

«Я підтверджую, що місія Фонду прибула в Україну, як і планувалося, 11 листопада. Місія планує пробути в Україну до 25 листопада. Зараз відбуваються переговори із владою про ситуацію в економіці, - сказав Мюррей. - Однак я повинен сказати, що щойно буде сформовано новий уряд, усі переговори і дискусії будуть продовжені».

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Водночас Мюррей відмовився деталізувати поточні переговори, а також відмовився озвучити якісь прогнози щодо подальшої роботи місії.

Раніше УНІАН повідомляв, що МВФ може виділити Україні $2,7 млрд на початку 2015 року.

Також повідомлялося, що наприкінці квітня Україна і МВФ ухвалили і підписали дворічну програму кредитування економіки України обсягом 17 млрд дол., із яких Україна вже отримала 4,5 млрд дол. - у травні і вересні.

Місія МВФ під керівництвом Миколи Георгієва, як очікується, за підсумками своєї роботи підготує доповідь про ситуацію в економіці України та запропонує її на розгляд Ради директорів Фонду. Засідання Ради відбудеться у кінці грудня - на початку січня 2015 року. Під час засідання Рада може схвалити або не схвалити рішення про надання нашій країні наступного траншу кредиту в обсязі близько 2,7 млрд дол., а також рішення про перегляд програми в частині подальшого графіка роботи оціночних місій в Україні та можливого виділення коштів.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду 12 листопада звернувся до керівників центральних органів влади, у першу чергу Мінфіну і Нацбанку, із вимогою провести переговори з фахівцями місії МВФ у частині проведення виваженої валютної і грошово-кредитної політики.

Новий уряд України буде сформовано новим складом Верховної Ради, обраним на позачергових парламентських виборах 26 жовтня.