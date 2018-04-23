S&P дав прогноз щодо зростання економіки України цього року

Основними "локомотивами" зростання української економіки залишаться збільшення внутрішнього попиту та споживання домогосподарств.

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings прогнозує, що темпи зростання економіки України в 2018 році прискоряться до 3,1% з 2,5% за підсумками 2017 року.

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Про це говориться в повідомленні агентства.

Агентство зазначило, що основними джерелами економічного зростання в 2018 році, як і в 2017 році залишаться зростання внутрішнього попиту і зростання споживання домогосподарств.

"Позитивний вплив на зростання рівня споживання домогосподарств надасть заплановане подальше збільшення мінімального рівня заробітної плати, а також зростання заробітної плати працівників бюджетної сфери і пенсій", - йдеться в повідомленні.

Агентство зазначило, що, незважаючи на покращення макроекономічних умов у країні, рівень добробуту на душу населення залишається низьким.

"Незважаючи на відзначається в останні два роки зростання ВВП, показник ВВП на душу населення (2600 доларів в 2017 році) становить лише 67% цього показника в передкризовому 2013 році і є другим після Таджикистану найнижчим показником серед країн Європи і СНД", - йдеться в повідомленні.

S&P очікує, що до 2021 року зростання реального ВВП в середньому становитиме близько 2,9%.

Як повідомляв УНІАН, МВФ прогнозує зростання економіки України в 2018 році на рівні 3,2%, в 2019 році - 3,3%. Прогноз зростання економіки від Світового банку на 2018 рік становить 3,5%, Національного банку - 3,2%.