Зниження облікової ставки цього року малоймовірно - НБУ
Зниження облікової ставки Національним банком України поточного року малоймовірне, існує ймовірність збереження регулятором жорстких монетарних умов довше, ніж прогнозувалося раніше.
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Про це йдеться у витягу з протоколу останнього засідання Комітету НБУ з монетарної політики (КМП) з посиланням на одностайну думку всіх членів комітету.
"Обговорюючи перспективи монетарної політики, більшість членів КМП висловили думку, що поточного року зниження облікової ставки малоймовірно", - йдеться в документі, опублікованому на сайті НБУ.
Більш того, як зазначив регулятор, існує ймовірність, що Нацбанку доведеться зберігати жорсткі монетарні умови довше, ніж прогнозувалося раніше, зокрема, з-за більш стрімкого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк у квітні прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних після її підвищення чотири рази поспіль – до 17% річних у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.
Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.
Інфляція в Україні в березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року становила 13,2%, сповільнившись порівняно з 14% місяцем раніше.