Зниження облікової ставки цього року малоймовірно - НБУ

Існує ймовірність збереження жорстких монетарних умов довше, ніж прогнозувалося раніше.

Зниження облікової ставки Національним банком України поточного року малоймовірне, існує ймовірність збереження регулятором жорстких монетарних умов довше, ніж прогнозувалося раніше.

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Про це йдеться у витягу з протоколу останнього засідання Комітету НБУ з монетарної політики (КМП) з посиланням на одностайну думку всіх членів комітету.

"Обговорюючи перспективи монетарної політики, більшість членів КМП висловили думку, що поточного року зниження облікової ставки малоймовірно", - йдеться в документі, опублікованому на сайті НБУ.

Більш того, як зазначив регулятор, існує ймовірність, що Нацбанку доведеться зберігати жорсткі монетарні умови довше, ніж прогнозувалося раніше, зокрема, з-за більш стрімкого підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у квітні прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних після її підвищення чотири рази поспіль – до 17% річних у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

Максимальна історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року становила 13,2%, сповільнившись порівняно з 14% місяцем раніше.