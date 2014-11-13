Уряд має створити надзвичайний фінансовий комітет для стабілізації гривні - експерт

Таку думку висловив керівник проектів Ліги фінансового розвитку Андрій Блінов під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Нам необхідно негайно створити надзвичайний фінансовий комітет, в який входитиме міністр фінансів, голова НБУ, голова Держказначейства та інші офіційні особи. Комітет має у ручному режимі контролювати імпорт і держвидатки», - заявив Блінов. Водночас експерт зазначив, що непослідовність заяв НБУ про курсову політику сприяє збільшенню попиту на іноземну валюту в Україні. «З травня ми чули 5 заяв про зміну політики курсу. Кожна з них - сигнал скуповувати валюту», - сказав економіст.

Читайте такожНацбанк запропонував заборонити учасникам міжбанку вживати наркотикиБлінов також зазначив, що дефіцит держбюджету України у 2014 році може становити 12 млрд дол., а міжнародну фінансову допомогу поки вдалося отримати лише в обсязі 8 млрд дол. При цьому він припустив, що Україна зможе отримати наступний транш МВФ обсягом 2,7 млрд дол. не раніше січня 2015 року, оскільки в МВФ очікують формування нового уряду і, швидше за все, приймуть рішення про виділення фінансових ресурсів України після новорічних свят. Водночас експерт нагадав, що дефіцит торгового балансу в січні-вересні 2014 року становив 4 млрд дол., що є ключовим фактором тиску на гривню.

Як повідомляв УНІАН, 4 листопада глава НБУ Валерія Гонтарева заявила про перехід до режиму плаваючого валютного курсу, після чого гривня почала оновлювати історичні мінімуми до долара. Станом на сьогодні офіційний курс НБУ становить 15,56 грн/дол.