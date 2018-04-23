П'ятий транш МФВ може стати останнім для України до 2020 року - S&P

Агентство вважає, що після проведення виборів 2019 року процес формування коаліції буде непростим, що може призупинити переговори про нове фінансування з боку МВФ.

П'ятий транш кредиту Міжнародного валютного фонду на суму 1,9 мільярда доларів, який Міністерство фінансів розраховує отримати в травні-червні поточного року, може стати останнім для України до 2020 року.

Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

"Програма розширеного фінансування МВФ завершиться в березні 2019 року, і ми не очікуємо якихось додаткових перерахувань в рамках цієї програми понад підтримки, передбаченої у четвертому звіті МВФ. Беручи до уваги графік проведення виборів, ми не прогнозуємо надання підтримки після завершення програми розширеного фінансування МВФ, у період до 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Агентство вважає, що після проведення виборів процес формування коаліції, можливо, буде ускладненим, що може призвести до того, що переговори про нову фінансування з боку МВФ будуть відкладені.

Як повідомляв УНІАН, поточна програма України і МВФ обсягом 17,5 мільярда доларів, з яких Україна отримала лише 8,7 мільярда доларів у зв'язку з повільним впровадженням узгоджених реформ, закінчується навесні 2019 року. У 2018 році Національний банк і Міністерство фінансів розраховують отримати 1,9 мільярда доларів від МВФ.

Для продовження співпраці з Фондом Верховна Рада повинна прийняти закон про створення антикорупційного суду у відповідності з рекомендаціями Венеціанської комісії, а уряд - привести ціни на газ до імпортного паритету і забезпечити механізм їх автоматичного регулювання зі зміною цінової кон'юнктури.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв, що головною економічною проблемою України є тиск зовнішнього боргу у розмірі 65 мільярдів доларів, більша частина якого була сформована у 2007-2014 роках. У березні 2018 року Україна виплатила 1,4 мільярда доларів зовнішніх боргів.