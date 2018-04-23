Роздрібна торгівля в Україні за перший квартал зросла на 7,6%

Найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Вінницькій та Закарпатській областях.

Оборот роздрібної торгівлі в Україні в січні-березні 2018 року зріс на 7,6% порівняно з аналогічним періодом 2017 року (у порівнянних цінах) до 209,556 мільярда гривень, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Напередодні Держстат оприлюднив лише процентне співвідношення.

Разом з тим, минулого року Держстат повідомляв, що за січень-березень 2017 року оборот роздрібної торгівлі становив 164,7 мільярда гривень, що на 27,2% менше порівняно з даними за 2018 рік.

У відомстві пояснили УНІАН, що порівняння даних відповідних періодів минулого року є некоректним, оскільки в 2018 році враховано індекс цін, також минулий період може уточнюватися за даними квартального звіту.

Згідно з повідомленням, найбільше оборот роздрібної торгівлі зріс у Вінницькій (на 12,3% - до 5,676 мільярда гривень), Закарпатській (на 11,8%% - до 4,971 мільярда гривень), Миколаївській (на 10,8% - до 4,911 мільярда гривень), Сумській (на 9,9% - до 4,265 мільярда гривень), Львівської (на 9,7% - до 12,939 мільярда гривень) і Чернігівській (на 9,6% - до 4,132 мільярда гривень) областях.

Найменше зростання роздрібного товарообігу в січні-березні 2018 року було зафіксовано у Чернівецькій та Рівненській областях (на 1,9% - до 3,321 мільярда гривень і на 3,4% - до 3,747 мільярда гривень відповідно). При цьому зниження не зафіксовано у жодній з областей.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, в січні-березні 2018 року становив 151,027 мільярда гривень, що на 7,6% більше показника за січень-березень 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, оборот роздрібної торгівлі в 2017 році зріс на 8,8% порівняно з 2016 роком (у порівнянних цінах) до 816,553 мільярда гривень.