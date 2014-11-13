Рефінансування банків має бути включене в коаліційну угоду - кандидат у депутати

Таку думку висловив кандидат в народні депутати України від політичної партії «Об'єднання «Самопоміч» Остап Єднак під час круглого столу у рамках проекту «Схід + Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Якщо говорити про нашу політичну силу, то в коаліційних переговорах ми наполягаємо на прозорій і зрозумілій процедурі надання рефінансування банкам, і щоб це було включено в коаліційну угоду», - сказав Єднак.

За його словами, необхідність таких ініціатив виникла в результаті того, що вже надане Нацбанком рефінансування могло бути спрямоване не на стимулювання економіки, а на спекуляції на валютному ринку.

«Є підозри, що більшість цих коштів замість того, щоб працювати на економіку, щоб йти на кредити підприємствам, які зараз потерпають від скорочення попиту, на стимулювання економіки, - вони пішли на скупівлю валюти і на спекуляції», - пояснив кандидат в нардепи.

Читайте такожУкраїну чекає дефолт, якщо не провести реформи в найближчі три місяці - експертВін також повідомив, що «Самопоміч» наполягатиме на створенні окремого державної установи, яка могла б направляти державну емісію в потрібне для економіки русло.

«Також ми наполягаємо, щоб емісія йшла не на валютні спекуляції, а на підтримку економіки. Можливо, через створення таких органів, як агентство або банк розвитку, для того, щоб грошова маса, яка створюється, працювала на економіку, а не на спекуляції», - підкреслив Єднак.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в жовтня 2014 року збільшив обсяг рефінансування банків у 2,6 разу порівняно з вереснем - до 10,1 млрд грн. З початку року обсяг рефінансування банків становив 152,2 млрд грн.

Водночас, на початку листопада перший заступник голови Нацбанку Олександр Писарук заявив, що деякі банки використовували рефінансування НБУ для валютних спекуляцій, що призвело до дестабілізації курсу гривні.