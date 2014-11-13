Нацбанк слідом за обліковою ставкою підвищив ставку за депозитними сертифікатами



При цьому ставку за депозитними сертифікатами «овернайт» регулятор залишив без зміни на рівні 7,5%.

Згідно з повідомленням, Нацбанк буде залучати ресурс на 7 днів під 11% річних, на 14 днів - під 11,5% річних, на 28 - під 12% річних, на 42 дні - під 13% річних, на 84 дні - 13,5 % річних.

Як повідомляв УНІАН, з 13 листопада Нацбанк підвищив облікову ставку на 1,5 п.п. - до 14%.

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При цьому регулятор залишив без змін ставку за кредитами «овернайт» під забезпечення державними цінними паперами - на рівні 17,5% річних.

На той момент ставка за депозитними сертифікатами «овернайт» становила 7,5% річних, на 7 днів - 9,5%, на 14 днів - 10%, на 29 днів - 10,5%, на 43 дні - 11,5% , на 85 днів - 12%.