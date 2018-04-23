Україна продовжує нарощувати експорт: ТОП-6 основних покупців
16:32, 23 квітня 2018Фінанси
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Сумарно український експорт з початку року зріс на 17,9% - до 7,4 мільярда доларів.
Ілюстрація REUTERS
Україна в січні-лютому 2018 року найбільше збільшила експорт до країн Європейського Союзу, Сінгапура, Білорусі, Туреччини, Молдови та Іраку.
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Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.
"Найбільше зріс експорт до ЄС - на 36,2% і сумарно становив 3,3 мільярда євро. Також збільшилися продажі української продукції до Сінгапура, Білорусі, Туреччини, Молдови та Іраку", - зазначив голова уряду.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Держстату, в січні-лютому 2018 року експорт українських товарів зріс на 17,9% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 7,4 мільярда доларів.
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