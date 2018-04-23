Нацбанк у квітні купив на міжбанку $272 мільйони більше, ніж продав

З початку року показник чистої купівлі валюти перевищив 1 мільярд доларів.

Національний банк України в період з 2 по 20 квітня купив на міжбанківському валютному ринку на 272,69 мільйона доларів більше, ніж продав.

Читайте такожПлавна девальвація: банкір спрогнозував курс гривні до кінця року

Як повідомляється на сайті НБУ, за цей період регулятор купив у банків 296,69 мільйона доларів, продав - 24 мільйонів доларів.

З початку року показник чистої купівлі валюти регулятором на міжбанку склав 1,030 мільйона доларів.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 квітня 2018 року становили 18,191 мільярда доларів, що на 3,3% нижче показника на початок року. У 2017 році міжнародні резерви України зросли на 21% - до 18,808 мільярда доларів.

Національний банк покращив прогноз рівня міжнародних резервів України на кінець 2018 року до 21,6 мільярда доларів з 20,5 мільярда доларів, прогнозованих раніше, чекаючи поточного року на надходження 2 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду, а також інші надходження, включаючи кредити від Євросоюзу та Світового банку.