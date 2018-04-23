Україні до 2022 року належить виплатити за держборгом $24 мільярда – S&P

Рейтингове агентство зазначає, що здійснити зазначені виплати уряду буде вкрай складно без підтримки з боку офіційних кредиторів.

На Україну в 2018-2021 роках чекають зовнішні виплати на 24 мільярда доларів за державним та квазідержавним боргом.

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Про це йдеться в звіті міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

Агентство зазначає, що здійснення зазначених виплат уряду буде вкрай складно забезпечити без підтримки з боку офіційних кредиторів.

S&P підкреслює, що для продовження програми співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні необхідно створити незалежний антикорупційний суд, а також підвищити тарифи на електроенергію.

"Незважаючи на категоричну незгоду деяких депутатів та зацікавлених осіб, наш базовий сценарій припускає, що антикорупційний суд буде створений з вимогами програми розширеного фінансування МВФ", - йдеться у звіті.

Наголошується, що це обумовлено двома факторами, серед яких підтримка створення суду основною частиною населення і необхідність здійснення зовнішніх виплат.

"Проведення енергетичної реформи, створення незалежного антикорупційного суду, пенсійна реформа, здійснена в минулому році, а також нещодавно прийнятий закон про приватизацію мають стати достатньою підставою для завершення четвертого звіту МВФ і надання уряду України п'ятого траншу в розмірі 1,9 мільярда доларів США, додаткового донорського фінансування обсягом приблизно 1 мільярд євро в рамках макрофінансової підтримки від ЄС і близько 800 мільйонів доларів кредитних коштів від Світового банку", - йдеться у звіті.

Як повідомляв УНІАН, обсяг виплат України щодо державного і гарантованого державою боргу в найближчі двадцять вісім років – у період з 2018 по 2045 рік включно – становитиме 3,045 трильйона в гривневому еквіваленті.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.