Курс валют на завтра: НБУ зміцнив гривню до долара та євро
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 24 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2612,5554 (23 квітня – 2617,8455)
100 EUR – 3197,2453 (23 квітня – 3222,3060)
10 RUR – 4,229 (23 квітня – 4,2690)
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Як повідомляв УНІАН, 23 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,10/26,13 гривні/долар.
Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 2 копійки.
Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 31,94/31,97 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4252/0,4258 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1256 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 472 угоди на суму 294,92 мільйона доларів.