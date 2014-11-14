Курс долара до ієни досяг семирічного максимуму

Курс долара до ієни 14 листопада піднявся до семирічного максимуму на тлі очікувань дострокових парламентських виборів у Японії. Долар подорожчав на 0,16% до 116,26 ієни, передає Reuters.

За словами джерел, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе вже прийняв рішення провести дострокові вибори в нижню палату парламенту в грудні, щоб отримати можливість відкласти підвищення податку з продажів, заплановане на жовтень наступного року.

Індекс японського фондового ринку Nikkei на початку торгів у п'ятницю, 14 листопада, піднявся на 0,6%.

Читайте такожІндекс Nikkei досяг семирічного максимумуЗа даними опитування агентства, переважна більшість японських компаній розраховують, що підвищення податку буде відкладено або зовсім скасовано.

Багато учасників валютного ринку, особливо іноземці, продають ієну для хеджування позицій на фондовому ринку.