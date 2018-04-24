Нацбанк має намір знизити інфляцію до 5% у 2020 році

На думку регулятора, жорстка монетарна політика хоч і стримує зростання економіки, але необхідна для зниження інфляції.

Жорстка монетарна політика Національного банку України сприятиме зниженню інфляції до 5% на кінець 2020 року.

Читайте такожМВФ погіршив прогнози щодо економіки та інфляції в Україні

Про це йдеться в повідомленні прес-служби регулятора з посиланням на заяву заступника голови НБУ Дмитра Сологуба.

"Жорсткіша монетарна політика сприятиме поверненню інфляції в цільовий діапазон у другій половині 2019 року і її зниженню до 5% на кінець 2020 року", - сказав Він.

За його словами, жорсткіші монетарні умови матимуть стримуючий ефект для зростання економіки країни, проте така політика НБУ є вимушеним заходом для поступового зниження інфляції.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у квітні прийняв рішення зберегти облікову ставку на рівні 17% річних після її підвищення чотири рази поспіль – до 17% річних у березні, 16% - у січні, 14,5% у грудні і 13,5% - у жовтні 2017 року.

На думку Комітету НБУ з монетарної політики, який приймає рішення про рекомендації правлінню НБУ стосовно облікової ставки, зниження облікової ставки поточного року малоймовірне.

Максимальне історичне значення облікової ставки на рівні 30% річних діяло в Україні з 4 березня до 28 серпня 2015 року.

Інфляція в Україні в березні 2018 року порівняно з березнем 2017 року становила 13,2%, сповільнившись порівняно з 14% місяцем раніше.