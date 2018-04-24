Ліквідацію "Златобанк" продовжили ще на два роки

На аналогічний період продовжуються повноваження ліквідатора банку.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вирішила продовжити процедуру ліквідації "Златобанк" на 2 роки - до 13 травня 2020 року включно.

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Як повідомляється на сайті Фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Марини Славкіної.

Довідка УНІАН. "Златобанк" працював на ринку України з 2008 року. Його основним власником була Олена Якименко.

Фонд гарантування почав ліквідацію "Златобанк" в травні 2015 року. До цього, з 14 лютого, в банку працювала тимчасова адміністрація.