Українська IT-галузь цьогоріч зросте щонайменше на 20% - Гройсман

13:01, 24 квітня 2018
Фінанси
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Ілюстрація REUTERS

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками IT-індустрії.

"Те, що за останній рік (2017 - УНІАН) ви зросли на 20% і на цей рік є план не менше, - це дуже позитивний сигнал", - сказав він.

При цьому голова уряду підкреслив, що роль IT в українській економіці має збільшуватися.

"Те, що ви маєте 3,6% ВВП, це добре, але це не відповідає потенціалу та можливостям", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, інвестиції в українські IT-стартапи в 2017 році становили більше 300 мільйонів доларів.

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Теги: #ІТ-галузь