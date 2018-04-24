Українська IT-галузь цьогоріч зросте щонайменше на 20% - Гройсман

За словами прем'єра, на IT припадає 3,6% ВВП України.

Українська IT-галузь, яка продемонструвала в 2017 році зростання на 20%, до 2018 року може показати щонайменше такий самий темп.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на зустрічі з представниками IT-індустрії.

"Те, що за останній рік (2017 - УНІАН) ви зросли на 20% і на цей рік є план не менше, - це дуже позитивний сигнал", - сказав він.

При цьому голова уряду підкреслив, що роль IT в українській економіці має збільшуватися.

"Те, що ви маєте 3,6% ВВП, це добре, але це не відповідає потенціалу та можливостям", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, інвестиції в українські IT-стартапи в 2017 році становили більше 300 мільйонів доларів.