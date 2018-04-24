Держфінмоніторинг з початку року виявив операцій з відмивання доходів на 30 мільярдів

За цей період в рамках розслідувань проти екс-президента Януковича правоохоронцям передані матеріали на 15,3 мільярда гривень.

Державна служба фінансового моніторингу України за результатами фінансових розслідувань в першому кварталі 2018 року передала в правоохоронні органи 207 матеріалів про підозрілі фінансові операції на загальну суму 29,6 мільярда гривень.

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Як повідомила прес-служба Держфінмоніторингу, в тому числі 49 матеріалів направлено в прокуратуру, 63 – фіскальну службу, 34 – органи внутрішніх справ, 35 – Службу безпеки України, 26 - Національне антикорупційне бюро.

Також повідомляється, що служба продовжує активну роботу з розслідування фактів відмивання коштів від корупційних діянь екс-президента Віктора Януковича і наближених до нього осіб. У першому кварталі Держфінмоніторинг передав правоохоронцям відповідні матеріали за операціями на загальну суму 15,3 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Державна служба фінансового моніторингу України за результатами фінансових розслідувань в 2017 році передала до правоохоронних органів 712 матеріалів про підозрілі фінансові операції на суму 59,4 мільярда гривень.