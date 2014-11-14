Рубль через побоювання нових санкцій проти Росії знову впав до історичних мінімумів

Курс долара в ході торгів на Московській біржі знову піднявся вище психологічно важливої позначки в 47 руб. На максимумі вартість долара піднялася до 47,845 руб., що більш ніж на 1 рубль вище рівня закриття вчорашніх торгів, повідомляє РБК.

Одночасно з цим курс євро на біржових торгах піднявся вище 59 руб. На максимумі вартість євро в ході ранкових торгів досягла 59,5175 руб., що на 1,275 руб. вище рівня закриття вчорашніх торгів.

Досягнувши максимальних значень, курси євро і долара дещо відступили. На 10:20 мск курс долара на Московській біржі становив 47,7175 руб./дол., що на 89,75 коп. вище за рівень закриття попереднього торгового дня. Курс євро до цього моменту становив 59,4675 руб./євро - на 1,225 руб. вище рівня закриття попереднього торгового дня.

Читайте такожНа ринку нафти спостерігається підвищена нестабільність«Ситуація в Україні напередодні саміту G20 продовжує погіршуватися. Звинувачення з приводу перетину російською технікою території України лунають усе частіше, що не вселяє оптимізму і може спровокувати нові санкції з боку Заходу щодо РФ. Нагадаємо, ЄС, імовірно, обговорить нові обмеження проти Росії вже 17 листопада. Підтримку рублю зараз надає лише початок 17 листопада податкового періоду в країні, а також політика ЦБ РФ. Таким чином, ситуація зараз досить суперечлива, і, незважаючи на локальну перепроданість, рубль через наявні ризики деякий час цілком може перебувати під тиском. Визначальними у подальшій динаміці російської валюти знову стануть ціни на нафту і рішення з приводу санкцій проти РФ», - зазначає експерт ФГ БКС Іван Копєйкін.

Офіційний курс долара, встановлений ЦБ з 14 листопада 2014 року, становить 46,1233 руб./дол., офіційний курс євро - 57,4235 руб./євро.