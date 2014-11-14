В Україні ліквідують банк колишнього депутата-регіонала

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 13 листопада почав ліквідацію банку «Український фінансовий світ» (УФС) на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії й ліквідації, повідомляється на сайті фонду.

Фонд призначив ліквідатором банку Сергія Гончарова строком на 1 рік, до 12 листопада 2015 року включно. Про початок виплат вкладникам і банк-агент фонд повідомить додатково. Вимоги кредиторів для їх задоволення за рахунок реалізації майна банку приймаються протягом 30 днів із моменту розміщення оголошення про відкликання ліцензії в газеті «Голос України».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Український фінансовий світ» 15 серпня на підставі рішення Нацбанку про визнання банку неплатоспроможним.

Банк УФС працював на ринку України з 2003 року і входив до групи невеликих фінустанов. На сайтах НБУ і банку відсутня остання звітність банку за другий квартал 2014 року.

Читайте такожФонд гарантування спільно з МВФ шукатимуть причини банкрутства банківЗа інформацією на сайті банку, в квітні 2014 року до складу його основних акціонерів увійшли дві кіпрські компанії - Zipernot Ltd і Themida Consulting Ltd. За інформацією ЗМІ, власником банку є Павло Климець, який володіє горілчаною компанією «Олімп», у минулому народний депутат Верховної Ради України від Партії регіонів.