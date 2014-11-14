В Україні ліквідують банк колишнього депутата-регіонала
Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Український фінансовий світ» 15 серпня.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб із 13 листопада почав ліквідацію банку «Український фінансовий світ» (УФС) на підставі рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії й ліквідації, повідомляється на сайті фонду.
Фонд призначив ліквідатором банку Сергія Гончарова строком на 1 рік, до 12 листопада 2015 року включно. Про початок виплат вкладникам і банк-агент фонд повідомить додатково. Вимоги кредиторів для їх задоволення за рахунок реалізації майна банку приймаються протягом 30 днів із моменту розміщення оголошення про відкликання ліцензії в газеті «Голос України».
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Український фінансовий світ» 15 серпня на підставі рішення Нацбанку про визнання банку неплатоспроможним.
Банк УФС працював на ринку України з 2003 року і входив до групи невеликих фінустанов. На сайтах НБУ і банку відсутня остання звітність банку за другий квартал 2014 року.
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