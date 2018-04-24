Україна дуже вразлива до зовнішніх шоків через боргове навантаження - НБУ

У період з 2018 по 2022 рік включно Україні належить виплатити в рахунок погашення і обслуговування держборгу понад 1,3 трильйона гривень.

Україна залишається надзвичайно вразливою до зовнішніх шоків із-за суттєвої боргового навантаження на державний сектор у середньостроковій перспективі, вважають у Національному банку України.

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"Незважаючи на поліпшення показників зовнішньої стійкості, Україна залишається надзвичайно вразливою до зовнішніх шоків, зокрема, із-за суттєвої боргового навантаження на державний сектор в середньостроковій перспективі", - наголошується в презентації НБУ про основні тенденції в економіці нашої країни.

Нацбанк зазначив, що валовий борг країни протягом наступних 12 місяців зріс за рахунок державного сектора, а головною причиною скорочення міжнародних резервів України в першому кварталі 2018 року стали виплати уряду та НБУ за зовнішніми зобов'язаннями.

За прогнозами регулятора, бюджетний дефіцит у 2018-2020 роках буде залишатися в межах 2-3% ВВП, тоді як співвідношення державного боргу до ВВП буде поступово знижуватися, наближаючись до порогового значення 60% ВВП.

Ключовими ризиками для економіки України в Нацбанку назвали розірвання програми з Міжнародним валютним фондом, наближення політичного передвиборного циклу і потенційне розгортання широкомасштабної світової війни.

Довідка УНІАН. За інформацією Міністерства фінансів, в період з 2018 по 2022 рік включно Україні належить виплатити в рахунок погашення і обслуговування державного та гарантованого державою боргу 1,303 трильйона гривень.

Державний і гарантований державою борг України за 2017 рік зріс на 7,5% - до 76,3 мільярда у доларовому еквіваленті, і на 11% - до 2,1 трильйона - в гривневому еквіваленті, що становить близько 72% ВВП.