Мін'юст стягнув з роботодавців 147 мільйонів гривень боргів по зарплаті

З початку роботи мобільних груп зі стягнення зарплатних боргів було отримано 51,7 мільйона гривень.

Державна виконавча служба з початку 2018 року стягнула з роботодавців 147 мільйонів гривень заборгованості з виплати заробітної плати.

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Про це повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко на прес-конференції.

"З початку року силами Державної виконавчої служби було стягнуто 147 мільйонів гривень заборгованості по заробітній платі. Заборгованість була повністю погашена щодо 10 тисяч 905 працівників", - заявила Глущенко.

Вона також підкреслила, що з початку роботи мобільних груп з примусового стягнення заборгованості з виплати заробітної плати (з 2 квітня 2018 року) держвиконавцями було стягнуто 51,7 мільйона гривень на користь 3109 працівників.

Глущенко зазначила, що на даний момент в Мін'юсті перебуває 16,5 тисячі документів про стягнення заборгованості, а залишок нестягнутою заборгованості становить 390 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні за станом на 1 березня 2018 року скоротилася на 3,1% порівняно із заборгованістю на 1 лютого 2018 року і становить 2,455 мільярда гривень.