Курси валют: НБУ ослабив офіційну гривню до долара, але зміцнив до євро

Офіційний курс НБУ на 25 квітня: 100 USD – 2617,7264 гривні; 100 EUR – 3197,0293 гривні; 10 RUR – 4,2451 гривні.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 25 квітня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2617,7264 (24 квітня – 2612,5554)

100 EUR – 3197,0293 (24 квітня – 3197,2453)

10 RUR – 4,2451 (24 квітня – 4,2298)

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Як повідомляв УНІАН, 24 квітня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 26,16/26,19 гривні/долар.

Порівняно з відкриттям торгів гривня зміцнилася до долара на 1 копійку.

Котирування гривні відносно євро встановился на рівні 31,99/32,03 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4248/0,4255 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,1773 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 666 угод на суму 494,86 мільйона доларів.