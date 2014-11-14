Експорт із України за 9 місяців перевищив імпорт на понад $4 млрд

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками січня-вересня 2014 року становить 4,250 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі був зведений з дефіцитом у 5,944 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь.

У січні-вересні 2014 року зафіксовано профіцит зовнішньої торгівлі товарами в 803,3 млн дол проти дефіциту за аналогічний період минулого року в 9,725 млрд дол.

Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за підсумками цього періоду становив 4,423 млрд дол., що на 609,3 млн дол, або на 12,11%, менше за профіцит за підсумками аналогічного періоду минулого року в 5,033 млрд дол.

За звітний період імпорт товарів і послуг до України, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 15,189 млрд дол., або на 25,07%, - до 45,400 млрд дол., експорт товарів і послуг з України знизився на 4,995 млрд дол., або на 9,14%, - до 49,650 млрд дол.

Читайте такожУкраїна помітно збільшила експорт аграрної продукції до ЄвросоюзуЯк повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого півріччя 2014 року без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і м. Севастополя становив 3,039 млрд дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році становив 8,476 млрд дол, що на 5,67%, або на 509,5 млн дол., менше за дефіцит за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол.

Останній раз позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд дол. було зафіксоване за підсумками 2005 року, після чого річний зовнішньоторговельний баланс залишався дефіцитним.